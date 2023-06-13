Российские пропагандисты расскажут о том, что у ВСУ в результате "провалившегося" наступления более 50% потерь, уничтожены все танки Leopard 2, Киев в панике, у Байдена истерика.

Российские пропагандистские ресурсы и "эксперты" сейчас убеждают граждан РФ, что "наступление" ВСУ проходит в зоне, вне основной линии обороны российской армии.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "И это правда. Но есть нюанс", - прокомментировал он действия российской пропаганды. Он пояснил, что та зона где сейчас ВСУ проводит разведку боем/оперативную разведку/глубинную разведку - это операционная зона. "Она предназначена для торможения продвижения основных сил противника и, по возможности, их полной остановки. Именно там сосредоточены основные минно-фугасные заграждения и секреты", - рассказал эксперт.

"Российские пропагандисты говорят правду - это не основная линия обороны, но и наступление ВСУ еще даже не начинали, а проводят совсем другие мероприятия", - подчеркнул Коваленко.

При этом он отметил, что силы оккупантов из Херсонской области стали стягивать в треугольник Токмак-Василевка-Мелитополь, для укрепления третьей линии.

Коваленко высказал мнение, что у оккупантов во всей зоне боевых действий, самая проблематичная группировка в Херсонской и Запорожской областях. Там у оккупантов отсутствует полная штатная комплектация техникой подразделений. Также оккупантам не хватает людей, чтобы заполнить все линии обороны.

"В то время как ВСУ всерьез еще ничего не начинали и используют подразделения ограниченного функционала, оккупанты вынуждены уже вводить в действие свои резервы со 2-й и 3-й линии!", - подчеркнул эксперт.

После пояснения этих нюансов аналитик отметил, что российским гражданам их, конечно, не расскажут. "Они расскажут о том, что у украинской армии в результате "провалившегося" наступления более 50% потерь всего личного состава, уничтожены все танки Leopard 2, Киев в панике, у Байдена истерика...", - спрогнозировал Коваленко.

"Мы находимся на пороге великих событий и в то время, как ВСУ оперирует силами уровня разведбатов, наш враг лихорадочно стягивает по сусекам остатки морпехов, никогда не видевших моря", - подытожил эксперт.

Контрнаступление ВСУ

В информационном пространстве в последние несколько недель все чаще начали обсуждать тему контрнаступления. Один из ключевых союзников Киева - США объявили, что сделали все возможное, чтобы подготовить ВСУ к контрнаступлению.

При этом, несколько дней назад заместитель министра обророны Анна Маляр заявила, что никто оглашать начало операции не будет. Тогда же секретарь СНБО Алексей Данилов добавил, что когда начнется контрнаступление поймут все.

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