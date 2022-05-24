Противник вскоре перейдет к обороне.

ВСУ смогут перейти в масштабное контрнаступление по деоккупации захваченных россиянами территорий примерно к июлю, когда будет накоплена критическая масса вооружений.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, цитирует РБК-Украина.

По его мнению, сейчас украинские защитники успешно притормаживают или делают невозможным продвижение противника на востоке.

Создаются условия для перехода в контрнаступление, добавил эксперт.

"Следующая стадия - мы попытаемся остановить продвижение русских во всех направлениях, особенно на востоке, и будем накапливать критическую массу вооружений для перехода в контратаку, а россияне будут окапываться и строить защитные рубежи", - сказал Мусиенко.

При условии поставок оружия в необходимом объеме, отметил аналитик, масштабное контрнаступление украинских сил возможно уже примерно к июлю.

Война в Украине: обновленные данные

По состоянию на 24 мая российские войска продолжают наступление на Донбассе, сосредоточившись на окружении Лисичанска и Северодонецка, чтобы выйти на админграницу Луганской области.

В то же время агрессор стянул дивизион "Искандеров" к белорусскому направлению.

По прогнозу экспертов и военных, оккупанты готовят большое наступление на юге; с этой целью усиливают группировку войск для атак на Запорожском направлении.

Кроме того, россияне обустраивают позиции и на захваченном острове Змеиный. В Черном море продолжается маневрирование кораблей ЧФ РФ.

За прошедшие сутки в Украине были ликвидированы еще 150 российских оккупантов и девять танков. Теперь общее количество уничтоженных в украинском государстве врагов составляет около 29 350 человек.

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