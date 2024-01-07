Обозреватель предположил, что уничтожение сразу трех бортов заставило россиян быть осторожнее и на других участках фронта.

Уничтожение сразу трех российских Су-34 за один день на юге стало тяжелым ударом для оккупационных войск РФ и в то же время повлияло на многие участки фронта. Такое мнение высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

"Система ПВО, как я предполагаю, Patriot, сбила три самолета в кратчайшие сроки, что стало тяжелым ударом и абсолютным шоком для российских военно-космических сил, после чего они должны были изменить свою тактику. А такое изменение тактики означает либо прекратить боевые действия в том режиме, в котором их вели до того, либо делать это реже и с больших дистанций, то есть снизить эффективность", – отметил эксперт в эфире "24 канала".

В результате успешной работы Сил обороны существенно упало огневое влияние оккупантов на украинские войска. Обозреватель предположил, что почти одномоментное уничтожение сразу трех бортов заставило россиян быть осторожнее и на других участках фронта.

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"А "осторожнее" означает также "менее эффективно". Это чрезвычайно показательно: один рейд систем ПВО дальнего радиуса действия и единовременные потери имеют влияние на боевые действия на разных участках в течение многих дней", – добавил он.

Сбитие российских Су-34

22 декабря 2023 года украинские военные уничтожили три российских истребителя Су-34. Это один из новейших самолетов, который есть на вооружении у врага, отметили тогда в ВС ВСУ.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что оккупанты обнаглели и хотели подлететь ближе, чтобы атаковать позиции Сил обороны. Он добавил, что россияне "рискнули неудачно".

В британской разведке говорят, что после уничтожения трех истребителей украинскими военными РФ не может установить преимущество в воздухе, и это продолжает подрывать ее повседневные операции на фронте в Украине.

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