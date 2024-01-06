Отсутствие воздушной поддержки мешает врагу захватить плацдарм на левом берегу Херсонщины.

Российская Федерация не может установить преимущество в воздухе и это продолжает подрывать ее повседневные операции на фронте в Украине.

Как сообщает разведка Британии, Вооруженные Силы Украины сбили три российских боевых самолета Су-34 на юге тогда, когда тактическая авиация врага играла ключевую роль. Противник активно использовал истребители для атак на украинский плацдарм на левом берегу Днепра. Херсонской области.

Однако после мощного удара по авиации Россия почти полностью прекратила пилотируемые операции на юге до конца декабря 2023 года. По мнению британцев, отсутствие воздушной поддержки могло привести к провалу попытки 18-й общевойсковой армии сухопутных войск РФ захватить освобожденную ВСУ территорию.

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"В последние дни Россия вновь усилила тактические авиаудары вокруг плацдарма, но на более низком уровне, чем до сбития самолетов. Это еще раз демонстрирует, что неспособность России установить превосходство в воздухе на ранних этапах российско-украинской войны продолжает подрывать их повседневные операции", - добавляет Минобороны Британии.

Уничтожение российской авиации

По данным Генштаба, Украина уничтожила уже 329 российских самолетов.

По словам аналитиков из Defence24, в прошлом году российский ВПК сократил темпы производства Су-34М и Су-57, и это при том, что в неделю Рождества силы ПВО уничтожили пять истребителей РФ - четыре Су-34 и один Су-30СМ.

Спикер воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Российская Федерация продолжает производить истребители-бомбардировщики Су-34. Однако из-за санкций она способна выпускать их в малом количестве. В прошлом году они изготовили партию из двух-трех Су-34.

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