Уничтожение линий обороны российских оккупантов может длиться от двух до четырех месяцев.
"Вспомним ситуацию вокруг Бахмута, где стоит 72-я отдельная мотострелковая бригада РФ, представители которой обращались из-за отсутствия обеспечения боеприпасами. А когда мы посмотрим на Южный фронт, то по моему мнению, оборона противника хрупкая. В любом случае видим, что все тактические и оперативные резервы врага задействованы на южном фронте. Возможность найти новые резервы у него достаточно ограничена. Соответственно, теперь вопрос лишь во времени относительно перемалывания нашей артиллерией линий обороны россиян. По разным оценкам этот процесс может занять от двух до четырех месяцев", - пояснил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
По его словам, ставка будет сделана на артиллерию. В то же время кассетные боеприпасы существенно помогут в уничтожении обороны захватчиков.
"Сейчас мы говорим о том, что первый месяц прошел с обеспечением тактических успехов и в проверке устойчивости российской обороны. Сделаны выводы, ставка будет сделана на артиллерию, и именно это должно обеспечить будущее защиты противника. А использование кассетных боеприпасов существенно поможет проламыванию вражеской обороны", - сказал военный эксперт.
Згурец добавил, что дальнейшее развитие событий покажет, насколько российские подразделения способны выдержать давление ВСУ.
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С тех пор, как началось контрнаступление ВСУ, на Бердянском и Мелитопольском направлениях от российских захватчиков были освобождены 169 квадратных километров территории, что примерно соразмерно с площадью Одессы.
Кроме того, Силы обороны деоккупировали 24 квадратных километра на Бахмутском направлении.
По состоянию на утро 10 июля общие боевые потери противника ориентировочно составили около 234 480 человек.