Российские оккупанты на левом берегу не способны полноценно контролировать ситуацию и не могут там чувствовать себя в безопасности, заявил Александр Коваленко.

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что армия Украины приступила к "подготовке операционной зоны" на левом берегу Херсонской области.

"Касательно самого левого берега, то сейчас там вырисовывается очень интересная ситуация, а именно фактически невооруженным взглядом уже видно, что ВСУ формируют приблизительно на 10-20 километров глубину левобережья, так называемую подготовительную операционную зону. То есть определенного рода территорию, временно контролируемую противником, на которую возможно оказывать не только огневое воздействие, а и осуществлять определенного рода операции. Российские оккупанты уже на левом берегу не способны полноценно контролировать ситуацию и не могут там чувствовать себя в безопасности. Хотя на самом деле с учетом специфики ландшафта и возможности нашей артиллерии - у них проблематика отсутствия чувства безопасности примерно где-то по линии Скадовска вообще себя реализует", - сказал Коваленко.

Ранее в ОК "Юг" сообщили, что российская армия не сможет удержать левобережную Херсонщину.

Деоккупация Херсонщины

9 ноября российское командование дало приказ своим войскам покинуть правый берег Херсонской области. 11 ноября ВСУ зашли в Херсон. Через несколько дней в город приехал президент Украины Владимир Зеленский.

На освобожденных территориях фиксируются военные преступления российской армии.