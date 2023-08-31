Россия сместила дерзкую ракетную атаку со Дня Независимости на ночь 30 августа. Теперь РФ готовится к интенсивным атакам в осенне-зимний сезон, считает Мусиенко.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко оценил, сколько ракет армия РФ способна применить за одну воздушную атаку осенью-зимой.

По его словам, сейчас враг проводит воздушные разведки наших энергетических объектов, чтобы активизировать обстрелы в "холодный" для украинцев сезон. Об этом он заявил во время национального телемарафона.

"Подготовка определенная была. Но я думаю, что эта подготовка не только к этим датам (праздничным - УНИАН) или этим неделям ближайшим. Мне кажется, что это в целом сейчас подготовка... Они проводят определенную разведку наших объектов энергетических и так далее, возможно, с целью того, чтобы активировать определенные обстрелы как раз в осенне-зимний период, о чем предупреждает Минобороны и военная разведка Украины", - указал он.

В то же время Мусиенко исключил, что Россия прибегнет к "пиковым" обстрелам. По его мнению, агрессор не сможет на одну атаку тратить от 70-100 ракет.

"Потенциала сейчас нет. На сегодня он ограничивается в 20-30 ракет, что тоже в принципе не мало. Но, мне кажется, что текущая подготовка все же идет на большую интенсивность осенью", - указал он.

Игнат рассказал, каких обстрелов ждать в осенне-зимний период

Накануне спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также прокомментировал, чего стоит ждать от врага в осенне-зимний период. По его словам, ожидаемо, что россияне будут пытаться попасть по важным для Украины объектам, однако дилемма заключается в том, хватит ли им для этого ракет.

По его мнению, армия РФ сделает ставку скорее не на ракеты, а на дроны "Шахед". Их Россия имеет в большем количестве, чтобы терроризировать воздушное пространство Украины.

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