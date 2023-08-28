Сейчас вражеская авиационная активность достаточно высокая, особенно на южном направлении, отметил спикер Воздушных сил.

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечает, что российские оккупанты пытаются уничтожать украинскую экономику и таким образом влиять на психологическое состояние украинцев.

В эфире телемарафона, говоря о ночной атаке врага, он отметил, что на этот раз враг использовал немного ракет. "Враг нанес удар. Немного ракет на этот раз... и воздушного, и морского базирования. Есть также падение обломков вблизи Кривого Рога, куда противник направил ракеты воздушного базирования Х-59", - отметил Игнат.

Он подчеркнул, что сейчас вражеская авиационная активность довольно высокая, особенно на южном направлении, в акватории Азовского моря, а также в Херсонской области.

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"Работает вражеская авиация. Поэтому это тоже очень опасно. Как и этой ночью Х-59 были запущены с самолетов Су-34, так же может быть и дальнейшее использование этих ракет в южных и восточных областях", - отметил спикер.

На вопрос, о чем свидетельствует использование врагом небольшого количества ракет, по сравнению с массированными обстрелами, но уже две ночи подряд, Игнат отметил, что у оккупантов есть свои задачи и цели, объекты, которые они пытаются поразить и уничтожить.

"Враг постепенно, методично держит Украину в напряжении, держит (в напряжении - УНИАН) наши Силы обороны и украинский народ, уничтожая нашу гражданскую инфраструктуру. Мы видели это с портами в Одесской области и в других регионах. Зерно, другое продовольствие. Вот лицо России, устроившей здесь не один голодомор. Сейчас она продолжает эту работу", - сказал Игнат.

Он добавил, что в прошлом году это была энергетика, а сейчас - продовольственный сектор. "Враг пытается уничтожать нашу экономику и таким образом влиять на вообще психологическое состояние нашего народа", - отметил спикер.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 28 августа, начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что из-за дефицита ракет враг использует тактику их "блуждания". Да, российские захватчики применяют более экономичный подход, но все равно каждая ракета несет угрозу.

Стоит отметить, что по состоянию на 28 августа украинским воинам уже удалось ликвидировать 1 415 крылатых ракет противника.

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