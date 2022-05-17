Главное условие – вооружения от западных партнеров.

Украинский военный эксперт Владислав Селезнев оценил вероятность кардинального изменения ситуации на фронте к середине июля.

Свое мнение по этому поводу он высказал в комментарии для "Настоящего времени".

"Я готов апеллировать к заявлению руководителя украинской разведки генерала Буданова, который утверждает, что к средине июля произойдет коренной слом ситуации в российско-украинской войне. Опять же, я связываю это с тем, что как раз к этому времени должна прийти в товарных количествах западная военная техника и вооружение. Соответственно украинские военнослужащие пройдут подготовку", – отметил он.

Селезнев добавил, что речь идет о вооружении, которое в разы превышает тактико-технические характеристики российской бронетехники и артиллерии.

"Как только мы получим…американские гаубицы, БПЛА и дроны-камикадзе, движение украинских войск активизируется. У нас будет возможность на более далеких расстояниях вести боевую работу, – уверен эксперт. – При наличии резервов, подкрепленных современной бронетехникой и артиллерией, мы способны творить чудеса, в том числе проводить серьезные стратегические наступательные действия".

Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что понадобится несколько месяцев, чтобы Украина с помощью западного оружия, которое поступает, установила паритет на фронте в войне с Российской Федерацией.

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