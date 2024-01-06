По его словам, есть угроза диверсионных действий и обстрелов, но угроза повторного вторжения сейчас минимальная.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал информацию относительно угрозы вторжения в Харьковскую область с территории России.

Он отметил, что такая угроза будет всегда и не только для Харьковской области, а для всех, которые граничат с россией и Беларусью.

"Только угроза это может быть как максимальной, так и умеренной, либо минимальной. Чтобы понимать, какой уровень угрозы для Харькова и Харьковской области, проанализируем состав российских оккупационных войск у границ с Украиной. На сегодняшний день вдоль восточной границы Украины и россии сосредоточена группировка войск прикрытия границы, состоящая из ГВ "Брянск", "Белгород" и "Курск". Суммарное количество этих ГВ – немногим более 27 тысяч л.с.", - написал аналитик.

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Он считает, что ГВ "Белгород" по идее и "должна представлять экстремальную угрозу для Харькова".

"ГВ "Белгород" это 11,5 тысяч личного состава. Это около 80 танков. Это около 150 ББМ. Это чуть более 300 единиц ствольной артиллерии и некоторое количество РСЗО – около 30. И вот этим вот всем РОВ, по версии The Telegraph, которые ссылаются на некие анонимные, но очень надёжные источники, будут пытаться захватить Харьков и область? Авдеевку уже три месяца как не может окружить и оккупировать группировка в 45 тысяч, а тут речь про 11,5 тыс, город миллионник, окружённый линиями обороны и рубежами и вообще про область", - отметил он.

По его словам, есть угроза диверсионных действий и обстрелов, но угроза повторного вторжения сейчас минимальная.

"Для того чтобы представлять угрозу для Харькова, ГВ "Белгород" необходимо увеличить минимум до 60 тысяч. А сделать это незаметно и быстро просто нереально", - заявил Коваленко.

Он напомнил, что последние дни ВСУ высокоэффективно наносят удары по военным объектам РОВ в Белгородской области и непосредственно вблизи Белгорода, а противодействовать таким ударам командование оккупантов эффективно не может.

"Не исключаю, что российские спецслужбы, через свои сливные бачки с контактами в западных СМИ осуществили слив настолько хайповой информации. Мол, Россия готовится снова вторгнуться в Харьковскую область. Это создаёт соответствующий психологический эффект, мол, если бы по Белгородской области ничего не прилетало бы, то и повторное вторжение в Харьковскую область не рассматривалось бы. Классическое ИПСО, слитое через западное СМИ, призванное посеять панику как внутри Украины, так и среди наших партнёров, которые встревожатся появлением фронта ещё в одной области и которые бы стали давить на Киев не наносить удары по территории РФ", - добавил аналитик.

Информация о новом наступлении РФ на Харьков

Накануне издание The Telegraph обнародовало материал, в котором утверждает, что Украину ждет возобновление наступления РФ под Харьковом. СМИ даже озвучило возможные даты атак - 7 и 15 января.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР) и Харьковской областной военной администрации (ОВА) отреагировали на информацию о вероятном новом наступлении российских оккупантов на город и прилегающие населенные пункты.

Так, представитель ГУР Андрей Черняк не подтвердил СМИ эту информацию, при этом отметил, что определенное накопление сил агрессор таки осуществляет.

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