Возможную атаку на Харьков и область спрогнозировали журналисты The Telegraph, военные подтверждают "определенное накопление сил" страной-агрессором.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР) и Харьковской областной военной администрации (ОВА) отреагировали на информацию о вероятном новом наступлении российских оккупантов на город и прилегающие населенные пункты. Соответствующий материал обнародовало издание The Telegraph, напоминает РБК-Украина.

Так, представитель ГУР Андрей Черняк не подтвердил СМИ эту информацию, при этом отметил, что определенное накопление сил агрессор таки осуществляет.

"ГУР фиксирует определенное накопление сил и средств врага на Купянском направлении. Это потенциально может свидетельствовать о том, что оккупанты намерены активизировать наступательные действия именно на этом участке фронта. В то же время мы не можем говорить, что россияне готовят это наступление именно на 15 января", - подчеркнул Черняк.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на разных направлениях фронта в области не фиксируют скопление российских войск.

"Скопления мы пока не наблюдаем, не фиксируем. Все линии границы - ситуация у нас не изменилась, но мы мониторим все в режиме онлайн, наши военные принимают все необходимые меры, чтобы быть готовым к любым развитиям событий", - подчеркнул Синегубов.

По его словам, объективных причин говорить, что враг в ближайшее время будет совершать определенные штурмовые действия по этому направлению нет, "однако эта ситуация может измениться в любую минуту", ведь страна-террорист не отказалась от планов по дальнейшей оккупации территорий Харьковской области.

Вероятное новое наступление РФ на Харькоскую область: что предшествовало

Накануне издание The Telegraph обнародовало материал, в котором утверждает, что Украину ждет возобновление наступления РФ под Харьковом. СМИ даже озвучило возможные даты атак - 7 и 15 января.

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