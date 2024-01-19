Попытка россиян прорваться в направлении промзоны Коксохима потерпела полный провал в районе Песчаного карьера.

Военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что в районе Авдеевки стабильно тяжёлая ситуация. Но таковая она с 10 октября 2023 года, когда группировка оккупантов численно более 30 тысяч, развернула наступление на городок в попытке его окружения и захвата.

По его словам, сейчас на Авдеевском направлении оперирует группировка оккупантов около 45 тысяч, но не окружить и тем более захватить городок она более 3х месяцев так и не может.

Направления особо ожесточённых действий РОВ:

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с Красногоровки на Степовое силами 15 ОМСБр 2 ОВА;

с Каменки в направлении Авдеевки силами 114й ОМСБр 1 АК и 30й ОМСБр 2й ОВА;

с Василевки в направлении Авдеевки силами 114й ОМСБр 1 АК;

с Водяного, Спартака и Опытного оперируют преимущественно регуляры 55 ОМСБр 41й ОВА;

с Водяного на Северное силы 55й ОМСБр 41й ОВА;

в промзоне оперируют подразделения ДРШБр "Ветераны" и 1я ОМСБр 1 АК.

"Боевые действия носят порою позиционные характер, который ещё можно назвать качелями. Попытки РОВ закрепиться в зоне Коксохима, так же южной промке пресекаются и после удержания противником позиции несколько часов, он оттуда выбивается", - написал он.

Попытка прорваться 114й ОМСБр 1 АК и 30й ОМСБр 2й ОВА в направлении промзоны Коксохима потерпела полный провал в районе Песчаного карьера.

"Ситуация в Авдеевке будет критической, если РОВ захватят с севера Степовое-Бердичи-Семеновку, а с юга Северное-Тоненькое и трасса 0542 окажется в зоне поражения из лёгкого стрелкового. Всё остальное – это стабильно тяжелая ситуация в рамках позиционного противостояния. По другому в Авдеевке просто быть не может. И ситуация таковой будет через месяц и через два", - добавил Коваленко.

Ситуация возле Авдеевки - детали

Враг очень активизировал именно боевую авиацию на Авдеевском направлении и пытается разбить наши оборонительные позиции. Об этом сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

Он сообщил, что российские оккупанты значительно увеличили активность боевой авиации и количество штурмовых и наступательных действий. По его словам, акцентируют свои действия на Авдеевском направлении.

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