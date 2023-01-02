Владислав Селезнев отметил, что армия РФ страдает от дефицита ракет.

Российские оккупанты бьют по Украине иранскими дронами преимущественно ночью, потому что пытаются обойти украинское ПВО. Атаки будут продолжаться, пока не закончатся запасы БПЛА.

По мнению полковника Владислава Селезнева, Кремль страдает от дефицита ракет, поэтому россияне стали активнее использовать дроны. При этом он указал, что оккупанты атакуют ночью и запускают дроны вдоль линии Днепра, потому что пытаются обойти украинскую противовоздушную оборон.

"Это связано с тем, что при неблагоприятных погодных условиях и ограниченных условиях видимости небо не так хорошо визуально просматривается. Соответственно россияне считают, что так гораздо лучше обойти украинскую ПВО", - объяснил Селезнев в комментарии РБК-Украины.

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Кроме того, он считает, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока не закончатся запасы иранских дронов.

"Я сейчас не готов сказать, сколько осталось (дронов - УНИАН) из тех 300 из той партии, которая была доставлена для нужд российского войска. Но ведь с учетом того, что достаточно масштабные атаки за последнюю неделю, то, кажется, их ресурсы подходят к концу. Но мы должны понимать, что сначала речь шла о поставках дронов иранской стороной в количестве 1700 штук", - подытожил эксперт.

Иранские дроны в войне против Украины - что известно

В новогоднюю ночь украинские силы ПВО уничтожили 44 иранских дрона, которые российские оккупанты запустили по Украине. При этом 2 января уничтожили еще 39 беспилотников Shahed, два БПЛА "Орлан-10" и управляемую ракету.

Кроме того, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат указал, что атаки россиян дронами истощают украинскую систему ПВО.

В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что ночные удары по Украине дронов-"балалаек" похожи на агонию.

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