В новогоднюю ночь в небе над Украиной было уничтожено 44 вражеских дрона Shahed, сегодня – 39.

Массированные атаки россиян дронами-камикадзе Shahed истощают украинскую систему противовоздушной обороны, что усиливает необходимость в дополнительных поставках вооружения., сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, цель массового запуска дронов Shahed - истощить украинскую систему ПВО, нанести удары по объектам критической инфраструктуры и боевому духу украинцев.

"Истощается система противовоздушной обороны, расходуются и зенитные ракеты, и другие средства. Техника не вечна и нуждается в ремонте. Все больше привлекается западного вооружения, которым уже давно овладели наши воины, но все же его мало и необходимо больше", - сказал он.

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Игнат отметил, что Силы обороны не имеют достоверных данных о количестве дронов-камикадзе Shahed, которые остались в России. Однако, по его мнению, если россияне используют беспилотники в таком количестве, то убеждены, что их поставки будут продолжаться.

"Условно, если мы говорим о 250 БпЛА, то более 100 действительно уничтожены противовоздушной обороной. Сколько еще осталось и сколько еще довезли - можно делать только определенные предположения", - сказал пресс-секретарь.

Массированные атаки иранскими БПЛА - актуальное

По данным Генштаба ВСУ, в новогоднюю ночь в небе над Украиной было уничтожено 44 вражеских дронов.

Ночью сегодня, 2 января, было уничтожено 39 дронов-камикадзе Shahed, два беспилотника "Орлан-10" и управляемую ракету.

Первую партию БПЛА Иран продал России летом.

24 декабря 2022 года начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что, в соответствии с контрактом, заключенным летом, Россия приобрела у Ирана 1,7 тыс. дронов-камикадзе Shahed. Они поставляются партиями.

Буданов отметил, что по состоянию на конец декабря Россия выпустила по Украине около 540 беспилотников.

19 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Россия получила от Ирана еще одну партию Shahed в количестве 250 единиц.

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