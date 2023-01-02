Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что тактика террора не сработает.

Ночные запуски по Украине дронов-"балалаек" похожи на агонию, написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Тактика ночных полетов балалаек похожи на агонию. Они хотели уничтожить нашу энергоинфраструктуру еще в октябре, но не смогли. Мы получили больше современных систем ПВО. Они бросили много усилий на ракеты и БПЛА в ноябре и декабре, чтобы мы встречали Новый год в темноте, но у них не получилось", - отметил он.

Ермак отметил, что Россия пытается обойти систему ПВО.

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"Сейчас они ищут маршруты и попытки, чтобы хоть как-то нас уколоть, но их тактика террора не сработает. Наше же небо превратится в щит", - добавил он.

Массированные атаки России - актуальное

По данным Генштаба ВСУ, в новогоднюю ночь в небе над Украиной было уничтожено 44 вражеских дронов.

Ночью сегодня, 2 января, было уничтожено 39 дронов-камикадзе Shahed, два беспилотника "Орлан-10" и управляемую ракету.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что к отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных сил и мобильные огневые группы. При этом отмечается, что все активнее привлекается техника и вооружение, предоставленные Украине западными партнерами.

Также сегодня спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что массированные атаки россиян дронами-камикадзе Shahed истощают украинскую систему ПВО.

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