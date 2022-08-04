Для проведения операции обязательно нужны дальнобойные ракеты.

Для уничтожения Крымского моста потребуется сложная и многовекторная операция, пуск одной дальнобойной ракеты ATACMS вопрос не решит, считает исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

По его словам, украинской армии предстоит задействовать беспилотные аппараты, авиацию, возможно, даже диверсионно-разведывательные группы.

"Этот вопрос может быть решен, и дальнобойные ракеты должны играть в нем ведущую роль. Но это гораздо сложнее, чем нажать кнопку и уничтожить мост, к сожалению", - рассказал эксперт.

Михайлов подчеркнул, что российская ПВО может сбивать некоторые ракеты HIMARS: к примеру, одну из пяти. Однако против ракет GMLRS она бессильна.

"Поэтому, если даже завтра Украина получит ATACMS, в первую очередь нужно будет уничтожить, обезвредить российскую противовоздушную оборону. Ракеты GMLRS на это способны. Мы видели уничтожение российской батареи С-300, уничтожение радиолокационных станций, средств радиоэлектронной борьбы. Поэтому обезвредить российскую противовоздушную оборону - возможно, но я считаю, что это предпосылка применения баллистических ракет типа ATACMS", - рассказал аналитик CIT.

После этого, прогнозирует он, вся временно оккупированная территория Украины включительно с Крымом будет находиться в зоне огневого поражения ВСУ, что дает новые возможности.

Как сообщал УНИАН, 16 июля советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Крымский мост ждет судьба "вышек Бойко".

После этого депутат Госдумы от "крымского региона" Михаил Шеремет пригрозил "сокрушительным ударом" по Киеву, если Украина атакует Крымский мост.