По словам Лакийчука, сейчас украинская власть очевидно, в значительной мере продолжает ориентироваться не столько на мобилизацию, сколько на свои рейтинги.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук оценил ситуацию с мобилизацией и резервами в Украине. В частности, он упомянул о законе о понижении верхней границы призывного возраста, который до сих пор не подписал президент Зеленский.

Говоря об этом, а также получение мужчинами второго или третьего высшего образования – и как следствие отсрочки – в интервью Radio NV Лакийчук отметил, что одна его коллега из американского аналитического центра интересовалась, выдержит ли Украина вообще, есть ли у нее резервы и ресурсы.

"Когда я ей сказал, что еще полгода назад наши законодатели под давлением военных приняли закон о сокращении этого призывного возраста в верхний предел с 27 лет до 25, приняли большинством голосов, а он уже полгода находится на подписи у нашего президента... Но он его не подписывает. Поэтому вывод первый, который она сразу сделала: сказала, то есть все нормально, в Украине резервы есть. Да, резервы у нас есть. Но почему это [не подписывается президентом]? Потому что это будет непопулярное решение", – подчеркнул он.

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По словам Лакийчука, сейчас украинская власть, очевидно, в значительной мере продолжает ориентироваться не столько на мобилизацию, сколько на свои рейтинги и любовь в народе.

"Знаете, надо читать мемуаристику, надо читать историческую литературу и понимать: если на вас пришелся период быть у власти в то время, когда государство находится под вражеским нашествием, то всегда, абсолютно всегда надо сплотиться, отбросить свои амбиции (просто вам не повезло), и работать на государство. Потому что либо мы все выживем, либо всем нам капец", – резюмировал он.

Война в Украине: это стоит знать

Российские оккупанты атакуют воинов Вооруженных сил Украины слезоточивым газом в районе Орехово. Так враг пытается выманить украинских защитников из окопов. Только в течение нескольких последних недель было зафиксировано минимум 9 подобных случаев.

Между тем потери России "перепрыгнули" новую отметку. С начала полномасштабного вторжения было ликвидировано более 348 тысяч оккупантов.

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