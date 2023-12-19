После двух вдохов дышать невозможно, заявил пострадавший боец.

Армия РФ травит бойцов Вооруженных сил Украины ядовитым газом в районе Орехово, пытаясь выманить из окопов: за последние недели есть минимум 9 подобных инцидентов.

Едкий газ враг сбрасывает с беспилотников. Бойцов ВСУ ослепляет от его действия - достаточно сделать два вдоха и уже невозможно дышать. Об этом рассказал анонимный военный медик для CNN.

По его словам, в результате газовых атак уже погиб один украинский военнослужащий. Некоторые бойцы ВСУ, пережившие "газ РФ", рассказали детальнее об атаке:

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"Сначала я увидел дым. Мы выбежали из окопа, и вдруг газ загорелся. Окоп охватило пламя. Когда газ горит, ослепляет тебя, ты не можешь дышать, сразу же стреляет в горло. У нас не было даже секунды", - рассказал один их них.

Второй солдат добавил: "Вы вдыхаете его дважды, а потом не можете дышать".

Бойцы рассказали, что им газом обожгло горло и рот, на лицах остались ожоги с рубцами. На пострадавших участках кожи до сих пор есть красные воспаления.

Однако, по мнению пострадавших украинцев, цель России - не "затравить" ВСУ, а посеять панику. Выманив газом бойцов из траншей, враг начинает обычные обстрелы или же применяет дроны - такова его тактика.

Как прокомментировал CNN анонимный представитель украинской разведки, в подобных атаках РФ применяет разновидность CS (иританта) - это токсичное вещество, вызывающее раздражения. По мнению СМИ, речь идет о слезоточивом газе, который временно выводит человека из строя, поражая как его ораны чувств - глаза, нос, рот, так и другие важные органы - кожу и легочную систему.

ВСУ разочарованы и выбрали новую цель на зиму

Ранее ряд украинских военных рассказал AP, какими проблемами "болеет" сегодняшний фронт Украины. В частности, на пути к победе встала бюрократия.

Был показательный случай на Запорожском направлении, когда украинцы 7 месяцев ждали документов, чтобы бить по позициях РФ с БПЛА. Хотя это время могло бы быть использовано на уничтожение оккупантов. По словам бойцов, у них есть свой план на этому зиму, но из-за подобных инцидентов они "потеряли зря время".

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