От первых шагов в рекрутинге есть "определенный оптимизм", но о результатах говорить рано.

Рекрутинг не может заменить мобилизацию в Украине. Об этом сказал начальник управления прессы и информации Министерства обороны Илларион Павлюк в эфире "Радио Свобода".

"Важно осознавать, что рекрутинг не должен быть вместо мобилизации. Рекрутинг – это способ улучшить сервис для граждан, которые готовы присоединиться к ВСУ", – подчеркнул он.

Павлюк отметил необходимость понимать, что защита страны – это конституционная обязанность каждого.

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"И рекрутинг не создан для того, чтобы кто-то не пошел в войско. Он создан для того, чтобы те, кто хочет идти в войско, получили лучшие условия, более понятный путь, возможность выбора. Это не значит, что мы не будем мобилизовывать, это не значит, что у всех остальных нет этой обязанности", – сказал он.

В Минобороны подчеркнули, что результаты рекрутинга еще рано оценивать, потому что надо хотя бы три месяца проработать.

"Но рекрутинг не будет вместо мобилизации, потому что это сервис для тех, кто готов к работе для ВСУ. На первом этапе мы видим, что есть отзывы, есть заявки. Сейчас есть определенный оптимизм", – подчеркнул Павлюк.

По его словам, для того, чтобы понять, как рекрутинг сработает в реальности, надо посмотреть, сколько из заинтересовавшихся людей дойдет до военно-врачебных комиссий, сколько из них окажутся потом годными и окажутся в войске.

Павлюк возмутился посылами в обществе относительно негативного восприятия, что людей "хватают" в общественных местах.

"Я хочу спросить, а как государству сообщить гражданам, что государство в них нуждается для защиты. Многие люди заявляют, что мы готовы присоединиться к ВСУ, если нас позовут. Вот как позвать? Как им всем сообщить, что они нужны, если общество чрезвычайно негативно воспринимает приход с повестками в публичное место для того, чтобы сказать: "уважаемые граждане, вы должны обновить данные". Если у вас данные обновлены, то повестка эта вам ничего не меняет. Если вы не обновляете данные о себе, то вы нарушаете закон", – подчеркнул он.

А также добавил, что сейчас почему-то фокус в обществе смещен в сторону меньшинства, которое возмущается, что они не рассчитывали на вручение повесток в ресторане, а не в сторону военных на фронте, которые в отпуск не могут уйти.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны вместе с организацией Lobby X в ноябре 2023 года запустили проект по рекрутинга добровольцев в ряды Вооруженных сил Украины. Проектом предусмотрено, что каждый человек сможет сам выбирать конкретное подразделение и должность в армии, где их гражданский опыт будет наиболее полезным.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отметил, что Украине нужно значительно больше солдат, чем можно завербовать добровольцев.

Он отметил, что Украине нужно держать численность Сил обороны на уровне 1,1 миллиона человек. Система рекрутинга добровольцев такой масштаб не осилит, поэтому отменять механизм мобилизации не будут. Буданов подчеркнул, что на фронте есть потери, поэтому нужно постоянно набирать пополнение, чтобы держать численность армии на указанном уровне.

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