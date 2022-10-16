Вместе с тем российские резервисты за это время вряд ли превратятся в "опытных бойцов", отметил Свитан.

Одежда - не единственная проблема, с которой столкнется российская армия в Украине.

Об этом в эфире Freedom заявил военный эксперт Роман Свитан.

"Основная проблема - это логистика. Дело в том, что российская армия привязана к железным дорогам. Какие-то части, которые могли бы передвигаться по земле, по автодорогам, зимой они будут двигаться только по железке. Но железную дорогу наша "арта" сейчас контролирует: выбивают мосты, логистические цепочки", - сказал он.

Свитан добавил, что российские резервисты за это время вряд ли превратятся в "опытных бойцов": "Для получения такого опыта... проходит год-два. Это минимум, если говорить только о пехоте".

"Потому говорить, что мобилизированные получат какой-то опыт для выполнения задач, нельзя. Наши воины воюют уже девятый год. Наши штурмовые группы - это уже совсем другой уровень. Новые "мобики" занимаются в основном стрелковой подготовкой. Максимум чего они научатся - более-менее держать в руках автомат", - уточнил Свитан.

Война в Украине: главные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге. По словам представительницы ОК "Юг" Натальи Гуменюк, у россиян возникли серьезные проблемы с логистикой после взрывов на Крымском мосту.

Из-за плохой погоды оккупанты остановили даже паромы. Это делает невозможным сообщение в Керченском проливе.

Вместе с тем российские оккупанты продолжают попытки наступления в Донецкой области. В течение суток ВСУ отбили атаки врага на трех направлениях - Краматорском, Бахмутском и Авдеевском.

По прогнозу западных аналитиков, следующие несколько недель войны в Украине будут критическими. Россияне постараются избежать коллапса на своей линии фронта до наступления зимы.

В свою очередь, экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес убежден, что украинские войска будут продолжать давить на врага и дальше и одерживать успехи.

С начала полномасштабного вторжения бойцы ВСУ ликвидировали уже 65 тысяч российских оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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