На видео мощная работа бойцов 131 ОРБ и 406 ОАРБ.

Беспилотник "армии дронов" на юге помог украинским бойцам уничтожить три вражеские российские гаубицы "Мста-Б".

"Демилитаризация россиян продолжается - минус три гаубицы "Мста-Б" на юге. "Мста-Б" - это убийственная машина, которая способна поразить танки, средства ПВО, оборонительные сооружения и тому подобное. Враг ежедневно обстреливал украинские позиции с помощью этой техники", - сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

По его словам, на видео мощная работа бойцов 131 ОРБ (отдельный разведывательный батальон) и 406 ОАРБ (отдельная артиллерийская бригада). Беспилотник "Армии дронов" помог обнаружить цель, а затем скорректировать артиллерию.

"Армия дронов" - последние новости

Как сообщал УНИАН, 26 июля стало известно, что государственная программа "Армия дронов" в поддержку украинского контрнаступления отправляет на фронт 1 700 дронов. Государство в течение 2023-го закупит в сотни раз больше дронов, чем в прошлом году, отметил министр цифровой трансформации.

27 июля украинский FPV-дрон на востоке страны уничтожил российскую огнеметную систему залпового огня "Солнцепек".

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