Коваленко отметил, в каком-то смысле это уникальный танк, но его отправляют на войну.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко обратил внимание на то, что очень интересный экземпляр российского Т-62М отправляется в Украину в зону БД.

"Дело в том, что базовая версия Т-62М, на которой не устанавливали метало-полимерные блоки на башне и ВЛД, а размещали "Тучу". Таких танков было выпущено менее десятка", - написал он.

Коваленко отметил, в каком-то смысле это уникальный танк, но его отправляют на войну.

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"Неужели не смогли найти другого Т-62М, на который не нужно дополнительно устанавливать метало-полимерные блоки? Ведь мороки меньше или уже плевать? Хотя, с учётом Т-54/55 таки да - плевать", - добавил эксперт.

Российские танки в Украине - детали

В зоне боевых действий в Украине заметили российский Т-55, обвешанный "двойной защитой" - пружинами из-под кроватей. Вероятно, "защита" должна была предохранить танк от повреждений в случае сбрасывания ВСУ снарядов. Как отметил OSINT-исследователь Александр Коваленко, у данного танка отсутствует динамическая защита "Контакт-1" по двум причинам.

В оккупированном Крыму российский танк Т-34, принимавший участие в параде 9 мая 2023 года, застрял боком в обочине шоссе.