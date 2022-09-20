По словам Вершбоу, на Путина растет давление со стороны сторонников жесткой линии.

После позорного поражения на Харьковском направлении Россия, вероятно, перегруппирует свои силы, пытаясь отменить по крайней мере некоторые недавние достижения ВСУ и консолидировать контроль над Донбассом.

Об этом в интервью ТСН заявил бывший помощник министра обороны США по делам международной безопасности и бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу.

"На Путина растет давление со стороны сторонников жесткой линии с целью усиления конфликта, учитывая всеобщую мобилизацию", - подчеркнул он.

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Но, по словам Вершбоу, Путин вряд ли на это пойдет из-за опасений возникновения общественной оппозиции войне и свержения его самого.

"Путин все еще надеется, что российский энергетический шантаж подорвет европейскую поддержку санкций с наступлением зимы, и что США и их союзники устанут от бремени вооружения Украины перед лицом российских угроз эскалации", - говорит экс-заместитель генсека НАТО.

Напомним, армия Украины дает достойную российским оккупантам - в конце августа наши Вооруженные силы ушли в контрнаступление. На Харьковщине было освобождено много населенных пунктов, противники бежали и бросили сотни единиц военной техники.

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