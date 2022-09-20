После позорного поражения на Харьковском направлении Россия, вероятно, перегруппирует свои силы, пытаясь отменить по крайней мере некоторые недавние достижения ВСУ и консолидировать контроль над Донбассом.
Об этом в интервью ТСН заявил бывший помощник министра обороны США по делам международной безопасности и бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу.
"На Путина растет давление со стороны сторонников жесткой линии с целью усиления конфликта, учитывая всеобщую мобилизацию", - подчеркнул он.
Но, по словам Вершбоу, Путин вряд ли на это пойдет из-за опасений возникновения общественной оппозиции войне и свержения его самого.
"Путин все еще надеется, что российский энергетический шантаж подорвет европейскую поддержку санкций с наступлением зимы, и что США и их союзники устанут от бремени вооружения Украины перед лицом российских угроз эскалации", - говорит экс-заместитель генсека НАТО.
Напомним, армия Украины дает достойную российским оккупантам - в конце августа наши Вооруженные силы ушли в контрнаступление. На Харьковщине было освобождено много населенных пунктов, противники бежали и бросили сотни единиц военной техники.