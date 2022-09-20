Вершбоу считает, что война в Украине еще далека от завершения, она может продолжаться до 2023 года.

Бывший помощник министра обороны США по делам международной безопасности и экс-заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу ответил на вопрос, сколько еще продлится эта война после катастрофического поражения российской армии под Харьковом.

Как он рассказал в интервью ТСН, весь мир поражен успехами ВСУ и поражением путинских вояк на харьковском направлении.

"Идея о том, что война может закончиться полной победой Украины не кажется такой надуманной, как это было, когда начиналось российское вторжение 24 февраля. Если Украина сможет удержать инициативу и вернуть все больше оккупированных территорий, поражение России является не только возможным, но и вероятным", - подчеркнул он.

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Вершбоу считает, что война в Украине еще далека от завершения, она может продолжаться до 2023 года. Все из-за того, что Путин не намерен останавливаться.

"Несмотря на колоссальные потери России на поле боя, ее материально-технические неудачи и падение морального духа его войск, РФ все еще имеет значительные силы и технику, которые она может использовать, пытаясь отыграть некоторые достижения Киева и консолидировать контроль над Донбассом", - подчеркнул экс-заместитель генсека НАТО.

Также он вспомнил о том, что российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины ракетами.

"Нужно будет еще много украинских побед, прежде чем Путин почувствует давление, чтобы прекратить войну, и будет искать выход путем переговоров", - подытожил он.

Напомним, армия Украины дает достойную российским оккупантам - в конце августа наши Вооруженные силы ушли в контрнаступление. На Харьковщине было освобождено много населенных пунктов, противники бежали и бросили сотни единиц военной техники.

14 сентября начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что украинские защитники взяли под огневой контроль почти всю Херсонщину.

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