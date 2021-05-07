В "Слуге народа" подобные высказывания назвали запугиванием.

После июля текущего года возникнет высокая вероятность российского вторжения в Украину.

Об этом рассказал бывший советник президента РФ Путина Андрей Илларионов в эфире ток-шоу "Право на владу".

В указанный им срок, по его словам, закончатся маневры НАТО в Европе и, возможно, будет достроен "Северный поток-2".

"А наиболее высокая вероятность - не гарантия, но вероятность - возникает во время проведения маневров "Запад-2021". Но я бы еще хотел обратить внимание на место: весьма вероятно, это Северная Таврия. Это место, где проходит русло Северо-Крымского канала, который идет в Крым. Уже неоднократно российская сторона разворачивает пропагандистскую кампанию касательно гуманитарной катастрофы, которая развивается в Крыму из-за того, что туда не поступает вода. Эта территория - ее достаточно легко занять, и потом ее очень легко удерживать", - говорит Илларионов.

Он отметил, что "это может обеспечить пресной водой Крым, там расположена Южно-Украинская атомная электростанция и ряд других электростанций, которые сегодня обеспечивают треть электроэнергии Украины".

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"Кроме того, самый запад - это Кинбурнская коса, у которой происходило немало сражений в 18-19 веках. Если там окажутся войска оккупантов, тогда весь Днепровско-Бугский лиман окажется замкнутым. И тогда два крупнейших порта Украины - Херсон и Николаев - вместе с судостроительными и судоремонтными заводами остановятся. Если же агрессор сделает то, о чем пишут российские СМИ, а именно захватит 80-километровую полосу от Очакова до Одессы, то это реальная угроза потери Украиной выхода к Черному морю", - добавил экс-советник Путина.

Реакция власти

Присутствующая в студии нардеп от "Слуги народа", глава подкомитета по государственной безопасности и обороны парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Ирина Верещук назвала подобные высказывания запугиванием.

"Я считаю, что это иррелевантная подача информации. Если бы здесь среди нас был уполномоченный Минобороны или ВСУ, который бы мог сейчас объяснить людям, проживающим на южном направлении, которые волнуются и слышат такие слова и такую подачу информации, тогда бы я считала, что это дискуссия. Сейчас это выглядит как элемент пропаганды", - заявила она.

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Автор: Юрий Годован