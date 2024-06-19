Экс-мэр Купянска Мацегора после покушения находится в коме, - источник

После освобождения Купянска Мацегора бежал с россиянами в Белгородскую область, 7 июня было совершено покушение на предателя.

Бывший мэр города Купянск Харьковской области Геннадий Мацегора, который сотрудничал с российскими захватчиками, после покушения находится в состоянии медикаментозной комы.

Об этом УНИАН сообщил источник в Главном управлении разведки Министерства обороны.

По словам собеседника агентства, Мацегора введен в состояние медикаментозной комы.

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Покушение на предателя Мацегору

Как сообщал УНИАН, Мацегора добровольно пошел на полное сотрудничество с российскими захватчиками. В частности, в июне 2022 года он подписал так называемый протокол создания оккупационной Харьковской администрации и публично об этом объявил.

После освобождения Купянска Мацегора сбежал с россиянами в Белгородскую область. "Московские хозяева" приставили к нему усиленную охрану, однако, и она не уберегла мэра-коллаборациониста.

7 июня в России было совершено покушение на предателя Украины . В разведке заявляли, что мэр-коллаборационист находится в критическом состоянии.

11 июня СМИ со ссылкой на сообщение матери Людмилы Мацегоры заявили, что предатель умер в больнице в понедельник, 10 июня 2024 года. Российский пропагандистский паблик Mash также отметил, что Мацегора умер, не приходя в сознание, в московской больнице.

В то же время источник УНИАН в спецслужбах отметил, что в этом вопросе требуется уточнение.

Впоследствии "Медиазона" сообщила, что о смерти Мацегоры написали с фальшивого аккаунта в соцсети "ВКонтакте".

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