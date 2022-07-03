Мэр города сообщил, что они вывезли всю технику, которая уцелела, и личный состав с аэродрома.

Мелитопольского аэродрома как военной базы российских оккупантов уже не существует - ее уничтожили ВСУ.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

"Можно сказать, что Мелитопольского аэродрома как военной базы рашистов уже не существует: с трех утра после первых обстрелов они начали эвакуировать весь личный состав оттуда, после второго массированного обстрела - в шесть утра – они начали эвакуировать всю технику, которая уцелела", - рассказал он.

По его данным, эвакуацию оккупанты проводили до 9-10 утра, а после этого не было уже ни одного человека. "Надеемся, что они больше никогда туда не вернутся", - выразил надежду мэр Мелитополя.

По словам Федорова, еще несколько часов после утренних обстрелов на этой базе была детонация, но к счастью, не пострадал ни один гражданский житель. Российских оккупантов, по данным мэра, пострадало несколько десятков.

Кроме того Федоров сообщил, что вечером был еще один обстрел неподалеку Мелитополя в пгт Мирное, где враги также захватили территорию бывшей военной базы. После этого россияне тоже начали вывозить оттуда свою технику.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня стало известно, что в оккупированном Мелитополе россияне окружили здание местного госпиталя, куда свозят раненых в результате утреннего удара ВСУ по вражеской военной базе на аэродроме города.

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