Отработали артиллеристы и противотанковые подразделения.

Львовские десантники отметились очередным рекордом по уничтожению оккупантов за день. Бойцы 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ 13 июня взорвали 9 единиц техники и склад с боеприпасами врага. Отработали артиллеристы и противотанковые подразделения.

О боевых достижениях львовских десантников рассказали в Командовании ДШВ ВСУ.

"Как уже сообщали СМИ, в мае 2022 года, при попытке российских оккупантов навести понтонную переправу через реку Северский Донец, подразделения артиллерии 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ установили своеобразный рекорд: в течение двух суток подбили 73 единицы вражеской техники (танки, БМП, БМД, МТЛБ, БТР). И вот 13 июня 2022 года артиллеристы-десантники, так сказать, сорвали очередной, "пушечный джек-пот"", — заявили в Командовании ДШВ.

В течение упомянутого дня артиллеристы бригады взорвали: два комплекса РСЗО 9К57 "Ураган" калибра 220 миллиметров, боевую транспортно-зарядную машину для "Урагана", БТР, бронеавтомобиль "Тигр", два грузовика и склад с боеприпасами. Судя по силе взрыва, в последнем находились ракеты к "Ураганам".

В тот же день противотанковые подразделения 80 бригады успешно отработали по оккупантам из ПТРК "Стугна-П". Бойцы взорвали БМП и вражеский танк.

Напомним, ранее на этой неделе массированным ударом по рашистам отметилась 81 бригада. Она "накрыла" из артиллерии батарею "Ураганов" вместе с машинами материально-технического обеспечения.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

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