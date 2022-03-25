ВСУ продолжат освобождать города от оккупантов.

Российские войска все еще пытаются обойти Николаев на запад в сторону Одессы, но их продвижение замедляется из-за проблем с логистикой и сопротивлением Украины.

Об этом сообщает британская разведка.

Украинские контратаки и отступление российских войск на чрезмерно растянутых линиях снабжения позволили Украине повторно занять города и оборонительные позиции в радиусе до 35 км к востоку от Киева.

Украинские силы, вероятно, продолжат попытки оттеснить российские войска по северо-западному направлению от Киева к аэродрому Гостомель.

На многих направлениях ВСУ уже пошли в контратаку, выбивая врага из окопов. Тяжелые бои, по подтверждению МВД, ночью продолжались в окрестностях Киева. Украинским бойцам удалось отбить у оккупантов ряд населенных пунктов.

Из-за неудачной наступательной операции российские войска сосредоточились на бомбардировках городов и терроре гражданского населения.

Тем не менее в России скрывают настоящие потери армии, в том числе реальное количество убитых в ВС РФ, и настаивают на продолжении "спецоперации".

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