Вместе с партнерами Украина работает над интегрированной и эшелонированной системой ПВО.

Защита неба будет приоритетом №1 для Украины на "Рамштайне-7". Об этом написал министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter, комментируя сегодняшнее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-7"), которое проходит в онлайн-формате.

"Защита неба Украины - наш приоритет №1 и тема №1 в Ramstein 7. Вместе с нашими партнерами мы работаем над интегрированной и эшелонированной системой ПВО. Готовимся к зиме на поле боя", - отметил Резников.

Он также поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина за руководство международной коалицией против зла.

Видео дня

Рамштайн-7: главное

Как сообщал УНИАН, 12 октября в Брюсселе состоялось очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-6"). Тогда Остин заявил, что вскоре Украина получит новые системы противовоздушной обороны.

В свою очередь председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал о планах создания комплексной (интегрированной) системы противоракетной обороны для Украины. Эта система будет сконструирована так, чтобы обеспечивать защиту для приоритетных объектов в Украине.

В начале ноября в Украину прибыли системы противовоздушной обороны Hawk. 7 ноября в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.

Сегодня, 16 ноября, Остин сообщил, что со времени проведения предварительного заседания "Рамштайн" в октябре, 7 стран обязались предоставить Украине системы ПВО. По его словам, в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины нужно приложить большие усилия, чтобы удовлетворить срочные потребности Украины в системах противовоздушной обороны.