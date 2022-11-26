США организовали в Польше пункт, в котором ремонтируют западную артиллерию для украинского войска.

Треть из примерно 350 гаубиц западного производства, переданных Украине, находятся в нерабочем состоянии. Пентагон организовал на территории Польши пункт ремонта артиллерийского вооружения для Украины.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников американских оборонных ведомств, поскольку осуществлять ремонт артиллерии в полевых условиях проблематично, Европейское командование Пентагона создало ремонтный центр в Польше.

Работы по восстановлению поврежденного в Украине вооружения ведутся на ремонтной базе последние несколько месяцев. Американские военные чиновники пристально следят за состоянием украинского оружия.

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Военная помощь Украине

16 ноября, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что семь стран намерены предоставить Украине системы противовоздушной обороны. При этом он указал, что в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины необходимо приложить большие усилия, чтобы покрыть срочные нужды Киева в системах ПВО.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, заявил, что защита неба будет приоритетом №1 для Киева.

16 ноября координационная группа "Рамштайн-7" договорилась о поставках для Украины систем ПВО, снарядов для РСЗО, ствольной артиллериии и зимней формы.

23 ноября США объявили о выделении 400 млн долларов для укрепления ВСУ.

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