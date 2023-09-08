Оккупанты щеголяют производством дронов, применяя специфическую маркировку, отметила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Во временно захваченном РФ Крыму российские оккупанты развернули еще одну станцию или лагерь для запуска дронов по территории Украины.

Об этом сказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. По ее словам, там размещены пусковые установки. При этом отметила, что это сделано для того, чтобы путь дронов к цели был немного короче, чем с восточного побережья Азовского моря.

"Они выискивают новую тактику, чтобы обойти систему ПВО Сил обороны Украины. И, к сожалению, не делают выводы из того, что когда-то они уже разворачивали на Крымском полуострове подобные базы, и у них была печальная история, но для нас нормальная", - сказала Гуменюк.

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Она также отметила, что оккупанты для обстрела Украины направляют дроны преимущественно над акваторией Черного моря с тем, чтобы "максимально скрыть их движение, маршрут и даже звуковой эффект, потому что это основные факторы, по которым можно ориентироваться ночью". По ее словам, враг пытается использовать особенности географии, чтобы быть максимально результативным, но "мы также не пасем задних, изучаем все их хитрости и стараемся противодействовать максимально эффективно".

Гуменюк рассказала, что этой ночью враг направил ударные беспилотники по южным регионам. "Под ударами могли оказаться Николаевская, Одесская области. Силами ПВО было уничтожено 2 БПЛА над Николаевской и 14 - над Одесской областью. Попаданий мы не зафиксировали, но обломками сбитого БПЛА повреждено нежилое здание и произошло возгорание сухой травы, но пожар ликвидирован", - отметила Гуменюк.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины отмечает, что в России уже налажена "хотя бы какая-то часть производства" БПЛА. По ее словам, об этом свидетельствует маркировка, которой кичится враг.

Речь идет об использовании специфических букв русского алфавита. Она также отметила, что наблюдается и оживление поставок дронов из Ирана. "Мы видим, что есть активность грузовых воздушных бортов, которые перелетают по направлению Тегеран - Москва и Тегеран - Симферополь", - сказала Гуменюк.

Война в Украине с РФ продолжается - что надо знать сейчас

Как сообщал УНИАН, газета The Washington Post в августе писала, что Россия стремится к 2025 году изготовить на заводе в "Алабуге" (особая экономическая зона Республики Татарстан) 6 тысяч ударных беспилотников и имеет определенные успехи в этом.

Тегеран согласился продать Москве что-то вроде франшизы - Иран поделился с РФ проектной документацией, компонентами местного производства, технологиями. Стоимость проекта по производству БПЛА в РФ, по оценкам, превышает 2 миллиарда долларов. РФ заплатила Ирану в долларах или золоте (таковым, по словам источника WP, было требование Тегерана - из-за нестабильности курса рубля).

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