Производство иранских дронов отстает от графика, но россияне добились успехов в пополнении своих запасов.

Россия стремится к 2025 году изготовить на заводе в "Алабуге" (особая экономическая зона Республики Татарстан) 6 тысяч ударных беспилотников, и у нее есть определенные успехи в этом. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на документы, полученные от человека, который утверждает, что выступает против войны с Украиной, и участвует в работе производства иранских дронов на российской территории.

Переданные журналистам документы, датируемые периодом с 2022 года по весну 2023 года, включают чертежи заводских цехов, технические схемы, кадровые записи, меморандумы, предоставленные иранской стороной, презентации, предоставленные представителям Минобороны России относительно состояния операции под кодовым названием "Проектный катер" (во внутренних документах россияне называют дроны "лодками", взрывчатку "бамперами", а вместо Ирана упоминают Ирландию и Беларусь) и тому подобное.

Эксперты, исследовавшие документы, отмечают, что утечка также подробно описывает закупки для производства дронов, цепочку поставок, производственные возможности и процессы завода в Татарстане, а также раскрывает планы Кремля замаскировать и скрыть производство дронов "Шахед" в России. Специалисты отмечают, что предоставленная информация в будущем помешает Ирану продолжить заявлять о нейтралитете в войне и отсутствии прямой помощи Москве.

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6 тысяч дронов за два года - трехэтапный план РФ по производству БПЛА

Тегеран согласился продать Москве что-то вроде франшизы – Иран поделился с РФ проектной документацией, компонентами местного производства, технологиями. Стоимость проекта по производству БПЛА в РФ, по оценкам, превышает 2 миллиарда долларов. РФ заплатила Ирану в долларах или золоте (таковым, по словам источника WP, было требование Тегерана – из-за нестабильности курса рубля).

На первом этапе совместного проекта Иран должен был передать РФ БПЛА в разобранном виде (около 25% переданных дронов имели повреждения и у россиян были проблемы с их ремонтом). На заводе их должны были собрать и передать военным. На втором РФ должна была создать производство корпусов для дронов, чтобы потом соединить их с двигателями и электроникой, поставляемыми из Ирана.

На завершающем и самом амбициозном этапе Россия должна была изготовить более 4000 беспилотников с минимальным участием Ирана. Их должны передать российским военным до сентября 2025 года.

Исследователи Вашингтонского института науки и международной безопасности, проанализировав документы, выяснили, что завод отстает от графиков по меньшей мере на месяц. В частности, в феврале команда предупредила менеджеров проекта о 37-дневной задержке в расписании из-за бюрократических проблем и непредоставления Ираном некоторой технической документации.

К этому времени завод уже собрал дроны, предоставленные Ираном, и сам изготовил корпуса для 300 БПЛА. Учитывая это, говорят исследователи, завод вряд ли сможет выпустить запланированные 6000 дронов к определенной дате.

В то же время анализ, проведенный Институтом науки и международной безопасности, показал, что производственный план россиян, хоть и имеет серьезные уязвимости, "кажется осуществимым".

"У России есть надежный способ получить в течение следующего года или около того возможность перейти от периодических запусков десятков импортных беспилотных летательных аппаратов-камикадзе Shahed-136 против украинских целей к более регулярным нападениям с применением сотен аппаратов", – говорит Дэвид Олбрайт, бывший инспектор ООН по вооружениям, возглавлявший исследовательскую группу, анализировавшую документы WP.

Это может помешать - какие у РФ есть проблемы с деталями для дронов

Подробная инвентаризация, основанная на данных, предоставленных россиянам Тегераном, показала, что более 90% компьютерных чипов и электронных компонентов для этих дронов производятся на Западе, в основном в Соединенных Штатах Америки.

Согласно документам, только 4 из 130 электронных компонентов, необходимых для создания беспилотника, производятся в России. Западные детали присутствуют на всех основных схемных платах дрона, включая акселерометр, навигационную и коммуникационную систему. К примеру, 21 компонент БПЛА создан Texas Instruments из Далласа, 13 электронных компонентов – компанией Analog Devices из штата Массачусетс. Документы не свидетельствуют о том, что какая-либо западная компания напрямую поставляла Ирану или России компоненты, используемые для производства беспилотника, но команда, как показала утечка, все же смогла оперативно получить необходимые материалы. Большинство компонентов было поставлено российскими или беларускими компаниями, а китайская компания Metastar предоставила образцы материалов для корпуса.

Исследовательская группа отметила, что ни один из компонентов, необходимых для изготовления ударного дрона, не предназначен исключительно для использования в военных беспилотниках. И ни один из них не внесен в список конфиденциальных технологий, подпадающих под экспортный контроль Министерства торговли США. Однако эти компоненты подпадают под запрет на экспорт электроники в Россию, недавно наложенный США.

Больше всего проблем, как показали внутренние документы, с поставкой двигателей. Иран использовал в Shahed-136 немецкие двигатели Limbach Flugmotoren L550E, технологию изготовления которых украл два десятилетия назад. На финальной стадии проекта "Алабуга" РФ стремится разработать собственный вариант двигателя.

Как РФ дорабатывает иранские "Шахеды"

Для изготовления БПЛА было нанято 810 человек, они работают круглосуточно в три смены. В объявлениях, размещенных в Telegram, "Алабуга" предлагала работу молодым людям (в частности, женщинам 16-22 лет) и зарплату в 550 долларов в месяц. Ключевые сотрудники завода получают примерно в 10 раз больше средней зарплаты в РФ (62 тысячи рублей по состоянию на январь 2023 года). Сотрудники жалуются, что чтобы предотвратить увольнение работников завода БПЛА, у некоторых из них забирали паспорта.

Несмотря на такие условия, российские инженеры не только выполняли свою работу, но и, как показали документы, пытались усовершенствовать дроны, которыми их военные атакуют украинские города. Они заменили устаревшие технологии Ирана, увеличили масштабы производства и обеспечили больший, чем у Тегерана, контроль качества. В частности, уже заменили неисправные китайские электронные компоненты на более надежные аналоги, изменили используемый клей, добавили гидроизоляцию и тому подобное.

Производство иранских БПЛА в России - что сообщалось

В прошлом году Россия на фоне нехватки оружия обратилась к Ирану по поводу предоставления ударных беспилотников. Их использование позволяет Кремлю наносить удары по Украине, истощая украинскую ПВО, но не тратя при этом драгоценные ракеты. Только за последние три месяца Россия атаковала Украину с помощью 600 беспилотников "Шахед-136".

В ноябре 2022 года Иран впервые признал, что предоставил беспилотники России. Тогда Тегеран лживо заявил, что делал это лишь до того, как Москва развязала полномасштабную войну против Украины.

В том же месяце появилась информация о том, что Иран и Россия подписали соглашение об открытии производства этих дронов на российской территории, в "Алабуге " - особой экономической зоне Республики Татарстан, производственном центре, который должен был быть предназначен для привлечения иностранных инвестиций.

В июне 2023 года представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби публично подтвердил, что Тегеран и Москва договорились о производстве дронов, и заявил, что "это полномасштабное оборонное партнерство навредит Украине, соседям Ирана и международному сообществу". Он предположил, что завод может быть полностью запущен в следующем году. В разведке США отмечали, что завод обеспечит Россию количеством беспилотников "на порядки большим", чем она уже приобрела у Ирана.

В конце июля руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что Россия начала использовать для атак по Украине беспилотники-камикадзе собственного производства.

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