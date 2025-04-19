Россияне получили информацию, которая может привести к очень плохим последствиям.

Минувшей ночью российская армия осуществила "странный" налёт дронов Shahed-136 на Одессу и область, который между тем выявил огромную дыру в защите воздушного пространства над городом. Об этом пишет военный обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, странным этот налет был по двум причинам. Во-первых, было запущено всего 5 беспилотников, а не несколько десятков, как обычно в последнее время. Во-вторых, один из них двигался по очень необычному маршруту.

"Вместо того, чтобы обойти город стороной, один из дронов-камикадзе устремился прямо на Одессу, где вероятность сбития намного выше, чем за пределами Южной Пальмиры и устроил зигзагообразные виражи", – пишет Коваленко, перечисляя районы города, над которыми пролетел беспилотник.

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Такой сложный маршрут аналитик объясняет попыткой прощупать украинскую систему ПВО в самом городе. Однако самое тревожное, по мнению Коваленко, это то, что дрон сделал несколько зигзагов в 10-километровом радиусе над Одессой, но так и не был уничтожен.

"Вчера враг получил полный объём данных относительно своих "виражей" и сделает из этого соответствующие выводы. А мы? Сделаем ли мы выводы (…) ? Нас прощупали. Очень глубоко прощупали. Возможно накануне пасхального террора. Чтобы устроить на праздник максимальное кровопролитие, из тех, что уже были", – заключил военный аналитик.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, россияне начали устанавливать боевую часть на дрон-приманку "Гербера", который ранее использовался исключительно в роли фальшивой цели-обманки для украинской ПВО во время массовых налетов беспилотников.

Также мы рассказывали, что Путин объявил "пасхальное перемирие". Заявление о этом было сделано буквально за полтора часа до начала самого перемирия.

Владимир Зеленский отметил, что пока Путин рассказывал о перемирии, Украину атаковали российские дроны-камикадзе.

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