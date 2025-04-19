После анонсированного Путиным прекращения огня, украинская ПВО и авиация уже начали работать на защиту.

"Шахеды" в украинском небе свидетельствуют об истинном отношении российского диктатора Владимира Путина к Пасхе и к жизням людей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

"А относительно очередной попытки Путина поиграть с жизнями людей - сейчас по территории Украины распространяется воздушная тревога. В 17:15 в нашем небе зафиксированы российские ударные дроны. Украинская ПВО и авиация уже начали работать на защиту. "Шахеды" в нашем небе - это настоящее отношение Путина к Пасхе и к жизням людей", - подчеркнул Зеленский.

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Прекращение огня на Пасху

Российский диктатор Владимир Путин объявил сегодня, 19 апреля, пасхальное перемирие в войне против Украины.

В сообщении Кремля отмечалось, что все боевые действия прекращаются с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Путин якобы приказал на этот период остановить все боевые действия. При этом в Кремле отметили, что ожидают от Украины такого же шага.

В РФ сказали, что их войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий.

Ранее военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявил, что Путин воздержится от приказов бить по украинским городам на Пасху. Но предупредил, что полностью исключать удары нельзя.

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