Заместитель комбрига отметил, что нет в мире страны, которая больше Украины нуждается в военных дронах.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин резко раскритиковал разговоры о том, что Украина может снять запрет на экспорт оружия, в частности военных беспилотников.

Как заявил Жорин в Telegram, такие разговоры ведут "только люди, которые максимально далеки от войны" и абсолютно ничего не понимают о реальной ситуации в армии с вооружением, так как те, "кто хочет рубить бабки, а не воевать".

"Украинской армии критически не хватает дронов! Все подразделения постоянно самостоятельно ищут возможности, чтобы обеспечить себя дронами. Огромная часть потребностей ложится на плечи волонтеров, общин и бизнеса, поставляющих в боевые подразделения дроны", - подчеркнул Жорин.

Видео дня

По его словам, государство не вышло даже и на половину от того, что нужно сегодня на фронте. "Украина - первая в мире, кто сейчас нуждается в беспилотниках. Какой может быть экспорт в таких условиях?!", - подытожил Жорин.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, Украина приближается к снятию запрета на экспорт военных беспилотников. Правительство и представители отрасли считают, что это необходимо для увеличения производства и противостояния российским возможностям на фронте, передает Financial Times.

Украинские войска срочно нуждаются в большем количестве дронов для разведки, ударов и прикрытия, но из-за ограниченных государственных ресурсов, производители беспилотников ищут возможности для экспорта своей продукции за границу, чтобы получить средства для расширения производства.

По словам Александра Мариковского, председателя экономического подкомитета парламента, экспорт беспилотников может принести Украине до 20 миллиардов долларов. Это жизненно необходимо для поддержания экономики и военных нужд.

Вас также могут заинтересовать новости: