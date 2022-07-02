Люди находятся в ужасных и нечеловеческих условиях, как в концлагере.

Более 10 тысяч мариупольцев находятся в "тюрьмах" так называемой "ДНР".

Об этом сообщил Мариупольский городской совет в Telegram.

Как отмечается, мирные, гражданские жители были задержаны оккупантами и направлены в места лишения свободы. Известно о четырех таких тюрьмах: две в Еленовке, в Донецком СИЗО и Макеевке.

Люди находятся в ужасных и нечеловеческих условиях, как в концлагере. Закрытые в тесных камерах 2 на 3 метра по 10 человек, мариупольцы почти не получают воду и еду. Их не водят на улицу. Они не имеют никакого доступа к нормальной медицинской помощи и подвергаются различным формам пыток – от психологического до физического.

"Оккупанты создали настоящие концлагерные условия, в которых мирные мариупольцы вынуждены выживать", - отмечают в горсовете.

"Призываю Международный Красный Крест и ООН обратить внимание на незаконное содержание гражданских жителей города. Применить все возможные инструменты для получения списков заключенных. Добиться, чтобы сейчас они получили достойные условия пребывания. И совместно работать над освобождением каждого мариупольца", – подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Как сообщал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, сопротивление в Мариуполе набирает обороты, вследствие этого оккупанты начали очередную волну фильтрации, обысков и проверок.

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