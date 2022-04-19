Украинские воины взяли пленника и немало трофейного оружия.

Украинские защитники К2 54 ОМБр разгромили российских оккупантов в Донецкой области, когда те пошли в атаку на позиции ВСУ. Слаженная работа защитников Украины заставила врагов искать спасения в лесополосе, где практически все они и остались.

В результате ВСУ взяли пленника и немало трофейного оружия. Видео работы К2 54 ОМБр опубликовали волонтеры Фонда "Вернись живым".

"Украинские воины на Донетчине не только отразили вражескую атаку на собственные позиции, но и заставили оккупантов спасаться бегством в лесополосу в надежде переждать обстрел. Но случилось не так, как врагам думалось - большинство из них среди деревьев и остались, а одного раненого рашиста наши защитники взяли в плен и захватили немало трофейного оружия", - отметили волонтеры.

На видео украинские воины показывают захваченные после атаки рашистов в селе Донецкой области трофеи. Они также рассказывают о бое. Получив по зубам от украинцев, оккупанты попытались спрятаться сначала в зданиях в деревне, а затем – в лесополосе.

В результате практически вся группа захватчиков - их было около 30 человек - уничтожена. Ликвидирован также командир группы – оккупант с позывным "Кабан". Одного раненого оккупанта взяли в плен.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба с 24 февраля по 19 апреля украинскими защитниками ликвидированы уже 20,8 тыс. оккупантов.

Отметим, с 18 апреля армия РФ начала вторую фазу войны в Украине - наступление на Донбасс.

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