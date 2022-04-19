Процесс ликвидации оккупантов вместе с тяжелой техникой воин зафиксировал на видео.

Воины полка "Азов" продолжают ожесточенный бой с российскими оккупантами в Мариуполе. Защитники в очередной раз показали, как уничтожают вражескую технику.

Видео появилось в Telegram полка.

На кадрах видно, как украинский воин с помощью противотанкового оружия уничтожил тяжелую технику оккупантов, что стояла на одной из улиц города.

"Полк "Азов" продолжает уничтожать вражескую технику", - говорится в сообщении.

Ситуация в Мариуполе: что известно

Мариуполь с 1 марта находится в осаде, русские постоянно обстреливают его, пытаясь взять город под свой полный контроль.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что идут переговоры для того, чтобы помочь украинским защитникам в Мариуполе.

Он заявил, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе может поставить точку в мирных переговорах с Россией.

17 апреля Генштаб сообщил, что армия РФ, предположительно, готовится к проведению десантной морской операции в Мариуполе.

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