Воины полка "Азов" продолжают ожесточенный бой с российскими оккупантами в Мариуполе. Защитники в очередной раз показали, как уничтожают вражескую технику.
Видео появилось в Telegram полка.
На кадрах видно, как украинский воин с помощью противотанкового оружия уничтожил тяжелую технику оккупантов, что стояла на одной из улиц города.
"Полк "Азов" продолжает уничтожать вражескую технику", - говорится в сообщении.
Ситуация в Мариуполе: что известно
Мариуполь с 1 марта находится в осаде, русские постоянно обстреливают его, пытаясь взять город под свой полный контроль.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что идут переговоры для того, чтобы помочь украинским защитникам в Мариуполе.
Он заявил, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе может поставить точку в мирных переговорах с Россией.
17 апреля Генштаб сообщил, что армия РФ, предположительно, готовится к проведению десантной морской операции в Мариуполе.