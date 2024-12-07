Райан МакБет озвучил вероятный сценарий действий команды Трампа.

Ветеран американской армии и OSINT-аналитик Райан МакБет назвал условие, при котором избранный президентом США Дональд Трамп передаст Украине все необходимое ей вооружение, передает 24 канал.

"Думаю, что, вероятнее всего, произойдет такой сценарий: представители Трампа, например, бывший генерал Келлог, обратятся к Путину и спросят о прекращении огня. Они обратятся к Зеленскому, который скажет: "Да, мы хотели бы прекращения огня и вступить в НАТО". Тогда Путин откажется, и, когда это произойдет, президент Трамп будет очень зол. Потому что он обещал закончить войну за 24 часа, но Путин заставил его выглядеть дураком. И тогда я верю, что он отдаст все системы вооружения Украине, о которых она будет просить", - отметил он.

По его мнению, Трамп может быть очень-очень мстительным, особенно если кто-то воспользуется его добротой:

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"Поэтому я легко могу представить, как Трамп через пару недель начнет вооружать Украину до того уровня, которого она заслуживает. И даже до тех уровней, которых боялась администрация Байдена".

Напомним, ранее сообщалось, что ни один вариант "мирного плана" Трампа не предполагает членства Украины в НАТО.

Бывший сотрудник службы национальной безопасности Трампа заявил, что всего существует три основных предложения: план спецпредставителя по Украине Кейта Келлога, план избранного вице-президента Джей Ди Вэнса и план бывшего исполняющего обязанности начальника разведки Трампа Ричарда Гренелла. Они отличаются в некоторых нюансах, однако все они предусматривают замораживание войны по нынешним линиям фронта и отказ от вступления Украины в НАТО.

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