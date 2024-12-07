Отмечается, что после удара запорожцы пытались вытаскивать людей из горящих автомобилей еще до приезда спасателей.

Большая часть погибших от удара России КАБами по Запорожью вечером 6 декабря сгорели заживо в автомобилях. Об этом рассказал корреспондент из Запорожья, передает 24 канал.

Россияне нанесли удар около 18:00.

"Я как раз был на улице. Видел вспышку. Потом долетел звук. Примерно в километре был от места прилета. Есть видео, какой апокалипсис устроили эти подонки", - рассказал журналист.

По его словам, россияне ударили по магистрали:

"Всегда на светофоре стоят авто. А это был вечер пятницы, когда их намного больше. По обе стороны дороги там торговые центры. Много людей, много машин".

Отмечается, что после удара запорожцы пытались вытаскивать людей из горящих автомобилей еще до приезда спасателей. Из 10 погибших 8 человек сгорели заживо в автомобилях. Среди 24 пострадавших есть трое детей.

"Эти фашистские отбросы, пилоты "путинского Люфтваффе", своей бомбой устроили, по их же терминологии, "запорожскую хатынь" ни в чем не повинным людям, сжегши их заживо прямо на дороге", - отметил журналист.

Удар России по Запорожью 6 декабря

Напомним, как писал УНИАН, вечером 6 декабря российские оккупанты ударили по Запорожью.

Сообщалось, что погибли десять человек, более двадцати - получили ранения, среди них четырехмесячный ребенок.

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