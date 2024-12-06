Например, знаменитые "Джавелины" подорожали более чем в два раза.

На фоне войны в Украине стоимость вооружений стремительно растет, и они становятся откровенно неподъемными для небогатых стран. Об этом пишет военно-аналитический портал Defense Express.

Так, американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin, который прекрасно себя показал на российско-украинском фронте, уже достиг цены в 3,59 млн долларов за комплект. Это "очень высокая цена", говорят аналитики.

Новый прайс стал известен из опубликованного разрешения американского правительства на продажу Javelin в Тунис. Согласно ему компании производителю разрешили продать этой африканской стране 30 пусковых установок, 184 ракеты к ним и сопутствующее оборудованием и услуги за "предельную цену" до 107,7 млн долларов. Таким образом стандартный комплект из одной пусковой и шести ракет обойдется в сумму до 3 млн 590 тысяч долларов.

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Хотя цена указана как "предельная" и теоретически продажа может состояться по более низкой цене, на практике финальная сделка происходит за меньшую от предельной цену.

Вместе с тем аналитики напомнили, что в марте 2018 года Украина получила разрешение на закупку 210 ракет и 37 пусковых с предельным ценником в 47 млн долларов. То есть тогда один комплект стоил более чем вдвое меньше.

"Все это конечно прямо говорит о реальном дефиците вооружения в мире, который стал следствием невозможности удовлетворить спрос на него сокращенными производственными мощностями. А это значит, что и такой глобальный дефицит - это о тенденции на годы", - резюмируют в Defense Express.

Другие новости из мира вооружений

Как писал УНИАН, в Белом доме признали, что армия США быстро останется без снарядов в войне с Китаем. Опыт Украины показал важность создания значительных запасов боеприпасов и развития производственных линий под них.

Также мы рассказывали, что "Укроборонпром" представил новую ракету-дрон "Ад". Ее уже передали Вооруженным силам Украины. Ракета-дрон является новой разработкой украинской вооруженной промышленности. "Ад" может лететь со скоростью 700 километров в час, а максимальное расстояние полета составляет более 700 км.

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