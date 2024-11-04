По его словам, почти все оккупанты, которые едут в Украину, погибают.

Заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ полковник Евгений Межевикин заявил, что российская армия и украинская имеют значительные отличия. Сам защитник - кадровый танкист, Герой Украины, народный герой, полный кавалер орденов Богдана Хмельницкого, командир Тактической группы "Адам" и воюет еще с 2014 года.

"Нет такой автократии, диктатуры, как у них. Люди имеют свободный доступ к информации, могут выразить свое мнение, протест в любой форме, даже в армии. Мы активны в соцсетях - это не всегда хорошо, это мнение не всегда будет конструктивное, полезное, им могут воспользоваться и враги наши. Но военнослужащим за это ничего особенного не будет... Когда применяют в комплексе силы и средства, которые есть в воинской части или в группировке войск, то мы видим, что они запускают технику, запускают из нее своих рашистов одноразовых: кто-то доедет, кто-то дойдет. У нас такого нет", - отметил он "Радио Хартия".

Военный добавил, что Украина не может морально себе позволить такого подхода. Кроме того, даже если у какого-то командира и появится такая мысль, то он не сможет этого сделать, поскольку общество ему этого не простит.

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"Рашисты знают, что они военному поднимут зарплату, дадут премию, определят срок службы, но не скажут, что почти все, кто сюда едет, погибают. Постоянно набирают людей не для того, чтобы увеличить армию, а чтобы заткнуть дыры. Потому что они дохнут, как тараканы после обработки. Российский солдат думает, что через год придет домой героем с медалькой, заработает кучу бабла и все будет ок. Знают лишь единицы, что будет на самом деле. Может, говорили тихонько соседи, родственники. Но они выхода в СМИ не имеют. И чтобы получить средства какие-то, будут молчать, даже если придется ждать", - подытожил Межевикин.

Потери России в войне

По последним данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 699 тысяч 090 человек.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что хотя Силам обороны приходится сейчас отступать, они при этом наносят огромные потери российским войскам.

Как указал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, в октябре российская армия установила абсолютный рекорд потерь в личном составе - 41 980.

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