Но ВСУ сохраняют преимущество на стратегическом уровне.

До октября еще могут быть территориальные потери Украины. Такое мнение высказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире телемарафона, комментируя определенные продвижения россиян на Донбассе.

Он подчеркнул, что на все, что сейчас происходит на востоке Украины, надо смотреть исключительно со стратегической точки зрения.

"Мы сейчас в таком неблагоприятно внешне-политическом периоде, когда каждый почему-то считает нужным диктовать нам свою волю и склонять к договоренности или переговорам с россиянами на невыгодных нам условиях. То, что происходит на поле боя, в таких ситуациях считается, что это накопление "аргументов" для позиций. Если смотреть дальше, то с одной стороны, действительно, то, что нашим военным трудно из-за того, что россияне на определенных важных точках масштабируют свои атаки, - это безусловно сложный эмоциональный момент. То, что при этом фиксируется, что враг даже оккупирует определенные территории - это тоже сложный эмоциональный момент. Но если смотреть дальше, то мы до апреля 2024 г. были полгода без регулярной военной помощи от США. Такое отставание по ресурсам, оно в лучшем случае за полгода удастся догнать", - отметил Киричевский.

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По его словам, надо быть морально готовыми к тому, что где-то до октября минимум могут еще быть сообщения, что россияне где-то продвинулись.

Киричевский отметил, что враг сейчас пытается продвигаться на очень сложные точки, в частности прорваться к трассе между Покровском и городом Константиновка.

"Эта трасса важна для удержания нашей обороны и в теории считается, если россияне возьмут ее хотя бы под огневой контроль, то это усложнит нам действия, а если смогут выйти физически, то возможно попытаются наступать в направлении этих двух городов. С другой стороны, учитывая то, насколько россияне там несут большие потери, то выглядит малореалистичным, что россияне в принципе способны на ту трассу выйти", - прокомментировал Киричевский.

Поэтому, по его словам, несмотря на то, какие сейчас печальные новости могут сообщать коллеги из ДипСтейт, россияне до достижения своей промежуточной стратегической цели в этой войне - оккупация всего Донбасса, примерно столь же далеки, как и в мае 2022 г.

"И это самое главное, что надо зафиксировать. Потому что несмотря на то, что у нас на тактическом уровне могут звучать какие-то негативные новости, надо понимать, что на стратегическом уровне все-таки преимущество за нами. Несмотря на все моменты, внутренние проблемы, недостаток ресурсов наши войска сейчас на востоке успешно выполняют задачи не то чтобы по удержанию определенных географических рубежей, а по тому чтобы в принципе удержать ситуацию, в рамках которой Кремль не может диктовать волю относительно судьбы этой войны. Вот самое главное", - подчеркнул Киричевский.

Ситуация на фронте - последние данные

Как сообщал УНИАН, по информации бойца 31-й Отдельной механизированной бригады ВСУ, ситуация на Покровском направлении крайне тяжелая и продолжает осложняться. По его словам, российские войска очень быстро продвигаются, потому что у украинских сил на участке есть острая нехватка людей и вооружения. Также, по его мнению, успехам врага способствует неправильная тактика нашей обороны.

Вчера британская разведка информировала о ситуации на востоке. Отмечалось, что в июле 2024 года российские сухопутные войска продолжали постоянные атаки в центральной части Донецкой области. В частности, российские оккупанты неуклонно продвигались на запад, устанавливая контроль над несколькими селами и с приближением к логистическим центов Покровска. Также, российские сухопутные войска продвинулись на север населенного пункта Нью-Йорк, который находится на линии фронта с 2014 года.

В разведке допускают вероятность, что Россия продолжит делать тактические продвижения в ближайшие недели. "Впрочем, ее общая операционная способность остается ограниченной несколькими факторами, в том числе высоким уровнем потерь, ограниченной подготовкой и нехваткой офицеров", - отмечается в сообщении.

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