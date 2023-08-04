Поэтому парламент должен как можно скорее принять закон о запрете УПЦ МП.

Российская Федерация пытается дестабилизировать ситуацию в Украине, задействуя все возможные ресурсы, в том числе и религиозные учреждения.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, особенно это видно в последние две недели.

"Идут огромные кампании дискредитации, идут спецоперации в информационном пространстве не только на территории нашей страны, но и на Западе", - подчеркнул он, не уточняя о чем конкретно идет речь.

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Данилов подчеркнул, что россияне не могут нас одержать победу на поле боя, поэтому пытаются расшатать ситуацию внутри страны. Он отметил, что РФ уже годами пытается разделить Украину на части.

"В этом участвуют, к большому сожалению, религиозные учреждения, которые подчинены РФ", - подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов выразил сожаление по поводу того, что Верховная Рада Украины не приняла закон, касающийся деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Жаль, что депутаты Верховной Рады до сих пор не принимают законы, которые бы ставили точку в этом вопросе. Этим надо заниматься, потому что если мы оставим эту не решенную проблему, то только вопрос времени, когда они будут задействовать людей, кого-то в открытом, а кого-то в закрытом формате, для достижения своей цели", - подчеркнул секретарь СНБО.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о запрете УПЦ МП, Данилов ответил, что речь идет о соответствии ее деятельности нашим законам и Конституции.

"Так надо трактовать. Мы никого не запрещаем, мы говорим, что если вы имеете центр регистрации в Московии, то имейте в виду, что это не допустимо в то время, когда у нас идет война с Россией", - подчеркнул он.

Запрет пророссийской церкви

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров внес в парламент законопроект, предусматривающий запрет деятельности в Украине религиозных организаций, связанные с Россией.

Им предусмотрено внести изменения в нынешнее законодательство, которые сделают невозможным деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

Стоит добавить, что за время полномасштабной войны российские оккупанты разрушили дотла более 80 храмов УПЦ МП и повредили более 200, хотя постоянно обвиняют Украину в притеснениях этих учреждений.

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