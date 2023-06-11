Российское командование придумало способ борьбы с дезертирством и саботажем - за это солдат будут отправлять на передовую и бросать в "мясные штурмы".
Как говорится в сводке Генштаба ВСУ, среди российских мобилизованных участились случаи невыполнения приказов, саботажа, неуставных взаимоотношений, а также дезертирства. Это связано с неопределенностью относительно конечных сроков прохождения военной службы по мобилизации в российской армии, отсутствием значительных достижений на поле боя и негативным настроем относительно будущих перспектив в войне.
Отмечается, что начальник Генштаба Вооруженных сил РФ принял решение для борьбы с такими настроениями среди солдат.
"Командирам соединений и воинских частей приказано выявлять и командировать таких лиц в штурмовые роты для дальнейшего использования их в так называемых "мясных штурмах", - отмечает Генштаб.
Дезертирство в российской армии
В российской армии ширятся панические настроения - все больше оккупантов самовольно покидают свои позиции.
В частности, во время последнего такого случая на Луганщине дезертировали около 90 военных РФ.
Также в начале июня ВСУ нанесли удар по месту дислокации вновь прибывших россиян. Как следствие, часть ликвидирована, а еще несколько десятков - сбежали с позиций.