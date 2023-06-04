Речь идет о новой "партии" экс-заключенных, которую оккупанты получили для усиления на оккупированной Харьковщине.

Украинские военные нанесли удар по позициям россиян на временно оккупированной Харьковщине и разбили вновь прибывшее подкрепление из бывших осужденных. В результате удара около сотни из них получили различные ранения, в том числе и смертельные, а еще 80 - бежали с позиций.

Как говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00, российские оккупанты продолжают нести большие потери в живой силе.

Видео дня

В частности, по данным Генштаба, в одно из подразделений российских оккупационных войск на временно захваченной территории Харьковской области в течение недели для усиления прибыло около полутысячи бывших осужденных граждан РФ.

"После нанесения огневого поражения Силами обороны Украины по позициям противника, около 100 человек из числа вновь прибывшего подкрепления получили ранения различной степени тяжести, в том числе, и не совместимых с жизнью", - говорится в сообщении.

Кроме того, около 80 вновь прибывших оккупантов самовольно покинули свои позиции после этой атаки.

Последние потери оккупантов

В эти сутки украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава россиян.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия ударили по двум районам сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов, а также уничтожили вражеский склад боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса и две станции радиоэлектронной борьбы.

Общие потери России среди личного состава приближаются к красивой цифре в 210 тысяч, из них полсотни было уничтожено за минувшие сутки.

Вас также могут заинтересовать новости: