Минобороны России утверждало, что ВСУ якобы готовятся ударить по учебным заведениям на оккупированных РФ территориях.

Россия подготовила информационную почву для возможных ударов по украинским школам 1 сентября.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Накануне российские власти обнародовали список школ на оккупированных территориях, якобы предупреждая о возможных атаках на них со стороны Украины – в день начала учебного года 1 сентября.

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Минобороны России отдельно утверждало, что ВСУ якобы готовятся ударить по этим учебным заведениям.

Это заявление, наряду со списком школ на оккупированных территориях, может быть попыткой установить информационные условия для трех возможных сценариев действий 1 сентября.

Первый и наиболее опасный сценарий. Подготовка России к фальшивым атакам на образовательную инфраструктуру на оккупированных украинских территориях.

Второй сценарий (наиболее вероятный). Российские власти таким образом пытаются объяснить очень низкий уровень зачисления и посещаемости школ в начале учебного года.

Третий сценарий. Россия может добавить в "список" школы, которые оккупанты используют в качестве военных баз, ожидая, что ВСУ не будут наносить удары по обозначенной гражданской инфраструктуре.

В этом же отчете Институт изучения войны предупредил, что контрнаступление украинских сил может занять месяцы и не является молниеносной операцией.

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