Россия значительно усилила ПВО в Крыму и на Московском направлении, одновременно полностью обнажив Дальний Восток.

Российская противовоздушная оборона, несмотря на все сообщения росСМИ об успешном сбитии украинских беспилотников, все же не столь эффективна, как о ней рассказывают. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий в интервью РБК.

Он в частности отметил, что в сообщениях российских медиа о сбивании фактически всех украинских дронов, атакующих территорию РФ, есть элемент пропаганды, однако за время войны Россия очень усилила противовоздушную оборону на многих направлениях.

"Это в том числе и оккупированный Крым, а именно район Керченского моста – там очень мощная система ПВО. Это московское направление на территории Российской Федерации и другие регионы. На указанных направлениях удалось не просто усилить, но и создать эшелонированную систему ПВО. Однако это произошло за счет того, что зенитно-ракетные и зенитно-артиллерийские подразделения были переброшены из других регионов России – с Дальнего Востока, например, из северного региона РФ. Эти направления фактически обнажены в смысле защиты ПВО", - рассказал Скибицкий.

Видео дня

В то же время он отметил, что российская оборона не столь эффективна, как рассказывает агрессор. Кроме того, все зависит и от удачного планирования операций ГУР, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов и других типов вооружений.

"Мы знаем, насколько и в каких регионах произошло усиление ПВО, где развернуты новые системы. Наиболее мощный комплекс, который есть у них на вооружении – это С-400, но и он не является полностью совершенным. Есть факты, когда их вооружение отказывает. Тот же известный "Панцирь" тоже пропускает наши воздушные средства, которые в результате достигают целей", - отметил Скибицкий.

"Бавовна" в России

После того, как российские захватчики совершили полномасштабное вторжение в Украину, РФ уже не раз была атакована беспилотниками и раздавались взрывы на различных важных объектах противника.

11 января в Воронежской области России беспилотник упал на авиаремонтный завод в Борисоглебске. Дрон пролетел 400 км от границы с Украиной.

9 января в российском городе Орел два дрона упали на объект топливно-энергетического комплекса.

А 4 января Вооруженные Силы Украины успешно поразили российские склады боеприпасов во временно оккупированном Крыму.

Вас также могут заинтересовать новости: