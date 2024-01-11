Дрон упал на крышу предприятия в Борисоглебске.

В четверг, 11 января 2024 года, в Воронежской области России беспилотник упал на авиаремонтный завод. Речь идет о предприятии в городе Борисоглебск.

Как сообщает издание ASTRA, дрон пролетел над Россией 400 километров. Он повредил крышу цеха на территории АО "711 авиаремонтный завод".

"В результате обрушилась кровля на территории 3 кв.м. Пострадавших нет. По версии же губернатора Гусева, БПЛА "пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области". Борисоглебск находится в 400 км от границы с Украиной", – сказано в сообщении.

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2 января во время массированного ракетного удара РФ по Украине одна из ракет оккупантов упала в Воронежской области. В результате – разнесло село Петропавловка.

Российские власти заявили, что произошло "аварийное схождение авиационного боеприпаса". Однако эксперты отмечают, что вряд ли у одного из Ту-95МС могла отвалиться ракета, ведь Петропавловка находится всего в 75 км от границы с Украиной. И подлетать так близко эти самолеты бы не стали – пуски осуществлялись в районе Каспийского моря.

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